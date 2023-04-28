Россиянка Калинская выбила Рыбакину из турнира WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка Анна Калинская (62-е место в рейтинге WTA) в трёх сетах одержала победу над представительницей Казахстана, седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. На счету Анны Калинской девять эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и семь двойных ошибок. Её соперница, Елена Рыбакина, в свою очередь, подала 10 эйсов, реализовала 2 брейк-пойнта из 10, а также допустила четыре двойные ошибки. У спортсменок примерно равные проценты выигрыша на первой и на второй подаче: 71 и 52 у Калинской против 73 и 44 у Рыбакиной.

В матче третьего круга Анна Калинская встретится с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Лаура Зигемунд (Германия). Соперница Калинской определится в ближайшее время: сейчас идёт второй сет их встречи. В первом сете победу одержала хорватская спортсменка со счётом 7:6 (8:6).