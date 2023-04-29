Сиюй Ван обыграла Андрееску и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Китайская теннисистка Сиюй Ван (65-е место в рейтинге WTA) в трёх сетах одержала победу над представительницей Канады Бьянкой Андрееску (27-е место в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету Сиюй Ван шесть эйсов, три реализованных брейк-пойнта из девяти и три двойные ошибки. Её соперница, Бьянка Андрееску, в свою очередь, подала один эйс, реализовала три брейк-пойнта из девяти, а также допустила семь двойных ошибок.

В матче третьего круга китайская теннисистка Сиюй Ван встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.