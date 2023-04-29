Сиюй Ван обыграла Андрееску и вышла в третий круг турнира в Мадриде
Поделиться
Китайская теннисистка Сиюй Ван (65-е место в рейтинге WTA) в трёх сетах одержала победу над представительницей Канады Бьянкой Андрееску (27-е место в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания).
Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету Сиюй Ван шесть эйсов, три реализованных брейк-пойнта из девяти и три двойные ошибки. Её соперница, Бьянка Андрееску, в свою очередь, подала один эйс, реализовала три брейк-пойнта из девяти, а также допустила семь двойных ошибок.
В матче третьего круга китайская теннисистка Сиюй Ван встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.
Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
03:17
-
02:42
-
00:16
- 28 апреля 2023
-
23:39
-
23:01
-
22:53
-
22:31
-
22:20
-
22:04
-
21:25
-
21:03
-
20:36
-
20:03
-
19:58
-
19:37
-
19:26
-
18:29
-
18:12
-
17:52
-
17:46
-
17:24
-
17:01
-
16:49
-
16:33
-
16:24
-
16:08
-
15:43
-
15:30
-
14:37
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
12:53
-
12:50
-
12:04
Партнерский контент