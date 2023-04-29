Дядя Надаля: Рафаэль сыграет на «Ролан Гаррос», он не думает об уходе из тенниса

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, подтвердил участие племянника в Открытом чемпионате Франции – 2023, 14-кратным победителем которого он является.

«Он бы хотел сейчас выступать, но до этого осталось недолго. Он сыграет в Париже, и его тренировки в ближайшие недели и выступление в Риме будут важны для определения его устремлений на «Ролан Гаррос». И он не думает об уходе из тенниса. Сейчас Рафа хочет восстановиться и продолжить выступления, потому что он очень любит теннис», — приводит слова Тони Marca.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.