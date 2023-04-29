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Мирра Андреева уверенно победила спортсменку из топ-20 на турнире WTA-1000 в Мадриде

Мирра Андреева уверенно победила спортсменку из топ-20 на турнире WTA-1000 в Мадриде
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В свой 16-й день рождения российская теннисистка Мирра Андреева одержала уверенную победу над польской спортсменкой, 19-й ракеткой мира Магдой Линетт в матче третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Мадрид (ж). 3-й круг
29 апреля 2023, суббота. 16:35 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Матч продолжался 1 час 27 минут. На счету Мирры Андреевой три эйса и три из четырёх реализованных брейк-пойнтов. Её соперница, Магда Линетт, в свою очередь, выполнила два эйса и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. Ни одна из спортсменок не допустила двойных ошибок.

В матче четвёртого круга Мирра Андреева встретится со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Встреча спортсменок пройдёт в понедельник, 1 мая.

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