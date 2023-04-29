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Пара Сизикова/Калашникова — во втором круге парного разряда Мадрида

Пара Сизикова/Калашникова — во втором круге парного разряда Мадрида
Яна Сизикова
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Российская теннисистка Яна Сизикова, выступающая в паре с грузинской спортсменкой Оксаной Калашниковой, вышла во второй круг парного разряда турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменки выиграли встречу с парой Тереза Михаликова (Словакия) – Алисия Паркс (США) со счётом 7:5, 6:3.

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
29 апреля 2023, суббота. 17:25 МСК
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
Т. Михаликова А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Оксана Калашникова
Грузия
Оксана Калашникова
Яна Сизикова
Россия
Яна Сизикова
О. Калашникова Я. Сизикова

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету Сизиковой и Калашниковой один эйс, шесть реализованных брейк-пойнтов и две двойные ошибки. Их соперницы, Михаликова и Паркс, в сою очередь, выполнили два эйса и реализовали три брейк-пойнта, а также допустили пять двойных ошибок.

В матче второго круга парного разряда Мадрида россиянка и грузинка встретятся с победительницами матча Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия) — Лейла Фернандес (Канада) и Тэйлор Таунсенд (США).

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