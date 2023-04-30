Циципас сделал 39 первых подач подряд в матче с Тимом
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас в матче второго круга турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания) с австрийцем Домиником Тимом сделал целых 39 первых подач подряд.
Спортсмен более часа подавал исключительно первым мячом: начиная с первого сета и заканчивая ошибкой при счёте 3:4 (30-15) в третьем.
«Это рекорд? Ну, это фантастика! Это показывает, что, возможно, я улучшил свою подачу. Для меня это положительный результат. Это получилось благодаря плавности и расслабленности… Это чистое расслабление и сосредоточенность», — цитирует Циципаса The Tennis Letter.
В субботу, 29 апреля, Стефанос Циципас в тяжёлом матче одержал победу над Домиником Тимом. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).
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