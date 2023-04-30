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Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня

Сегодня, 30 апреля, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание шестого игрового дня

Мартина Тревизан (Италия) – Алисия Паркс (США) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.

Леся Цуренко (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.

Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.

Джессика Пегула (США) — Мари Боузкова (Чехия) – начало матча — приблизительно в 14:00 мск.

Петра Мартич (Хорватия) — Анна Калинская (Россия) – начало матча — приблизительно в 15:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша) — Бернарда Пера (США) – начало матча — приблизительно в 17:00 мск.

Барбора Крейчикова (Чехия) — Сиюй Ван (Китай) – начало матча — приблизительно в 19:00 мск.

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Екатерина Александрова (Россия) – начало матча — приблизительно в 21:00 мск.