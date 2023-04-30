Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей шестого игрового дня

Сегодня, 30 апреля, продолжится грунтовый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня соревнований.
Маттео Арнальди (Италия) — Хауме Мунар (Испания) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.
Карен Хачанов (Россия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.
Йосихито Нисиока (Япония) – Андрей Рублёв (Россия) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Уго Гренье (Франция) – Александр Зверев (Германия) – начало матча — приблизительно в 15:00 мск.
Хуберт Хуркач (Польша) – Борна Чорич (Хорватия) – начало матча — приблизительно в 16:30 мск.
Даниэль Альтмайер (Германия) – Янник Ханфман (Испания) – начало матча — приблизительно в 18:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания) – Григор Димитров (Болгария) – начало матча — приблизительно в 21:00 мск.
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Хольгер Руне (Дания) – начало матча — приблизительно в 22:30 мск.
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