Андрей Рублёв — Йосихито Нисиока: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Мадриде

Сегодня, 30 апреля, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поборется с представителем Японии Йосихито Нисиокой (34-й номер рейтинга ATP) за выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Поединок поставлен вторым запуском на втором по значимости корте, носящем имя Аранчи Санчес-Викарио, и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Йосихито Нисиока в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Нисиоки. При этом единственную победу Рублёв одержал в матче командного турнира ATP Cup — 2021, а в Сиднее-2019 и в Вашингтоне-2022 выиграл японец. Однако стоит отметить, что все предыдущие поединки между ними состоялись на харде, а не на грунте.