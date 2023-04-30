Вероника Кудерметова — Анастасия Потапова: текстовая онлайн-трансляция турнира в Мадриде
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Сегодня, 30 апреля, 13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сразится за выход в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) с соотечественницей – 25-м номером рейтинга Анастасией Потаповой. Поединок поставлен вторым запуском на третьем корте и начнётся приблизительно в 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Анастасия Потапова в третьем круге турнира в Мадриде.
Счёт личных встреч теннисисток равный — 1-1. Оба предыдущих матча между девушками состоялись в прошлом году. На хардовом турнире в Мельбурне (Австралия) в трёх сетах победила Вероника, а в финале грунтового турнира в Стамбуле уверенно выиграла Анастасия.
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