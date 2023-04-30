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«Ты знал, что мяч попал в линию». Баутиста-Агут выразил недовольство поведением Хачанова

«Ты знал, что мяч попал в линию». Баутиста-Агут выразил недовольство поведением Хачанова
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25-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут выразил недовольство поведением серебряного призёра Олимпиады-2020, 12-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова по ходу их матча в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В первом сете линейный судья крикнул «аут» после подачи испанца. Однако повтор показал, что Баутиста-Агут попал в линию. Во время смены сторон Роберто предъявил Хачанову претензию из-за того, что он не поправил судью, хотя знал, что тот допустил ошибку.

Баутиста-Агут: Ты знал, что мяч попал в линию.
Хачанов: Судья сказал, что там аут. Проверяй. Роберт, я никогда не жульничал.

В данный момент идёт первая партия матча, Хачанов ведёт со счётом 5:4.

Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		4  
5 		5  
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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