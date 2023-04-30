«Ты знал, что мяч попал в линию». Баутиста-Агут выразил недовольство поведением Хачанова

25-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут выразил недовольство поведением серебряного призёра Олимпиады-2020, 12-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова по ходу их матча в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В первом сете линейный судья крикнул «аут» после подачи испанца. Однако повтор показал, что Баутиста-Агут попал в линию. Во время смены сторон Роберто предъявил Хачанову претензию из-за того, что он не поправил судью, хотя знал, что тот допустил ошибку.

Баутиста-Агут: Ты знал, что мяч попал в линию.

Хачанов: Судья сказал, что там аут. Проверяй. Роберт, я никогда не жульничал.

В данный момент идёт первая партия матча, Хачанов ведёт со счётом 5:4.