Потапова в борьбе уступила Кудерметовой. В следующем круге у Вероники — матч с Касаткиной

Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова в напряжённой борьбе в трёх сетах одержала победу над другой россиянкой, Анастасией Потаповой (25-я в рейтинге WTA), в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Счёт — 2-1 (7:6 (7:3), 5:7, 6:3).
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Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету Кудерметовой — три двойные ошибки и 5 успешно использованных брейк-пойнтов из 11. Анастасия Потапова, в сваю очередь, реализовала четыре из семи брейк-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок. Каждая из спортсменок выполнила по три эйса.
В матче четвёртого круга снова состоится дуэль российских теннисисток: Вероника Кудерметова сыграет против первой ракетки России, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, Дарьи Касаткиной.
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