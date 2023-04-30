Потапова в борьбе уступила Кудерметовой. В следующем круге у Вероники — матч с Касаткиной

Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова в напряжённой борьбе в трёх сетах одержала победу над другой россиянкой, Анастасией Потаповой (25-я в рейтинге WTA), в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Счёт — 2-1 (7:6 (7:3), 5:7, 6:3).

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету Кудерметовой — три двойные ошибки и 5 успешно использованных брейк-пойнтов из 11. Анастасия Потапова, в сваю очередь, реализовала четыре из семи брейк-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок. Каждая из спортсменок выполнила по три эйса.

В матче четвёртого круга снова состоится дуэль российских теннисисток: Вероника Кудерметова сыграет против первой ракетки России, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, Дарьи Касаткиной.