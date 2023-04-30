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Потапова в борьбе уступила Кудерметовой. В следующем круге у Вероники — матч с Касаткиной

Потапова в борьбе уступила Кудерметовой. В следующем круге у Вероники — матч с Касаткиной
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Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова в напряжённой борьбе в трёх сетах одержала победу над другой россиянкой, Анастасией Потаповой (25-я в рейтинге WTA), в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Счёт — 2-1 (7:6 (7:3), 5:7, 6:3).

Мадрид (ж). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 14:35 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 3 		7 3
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету Кудерметовой — три двойные ошибки и 5 успешно использованных брейк-пойнтов из 11. Анастасия Потапова, в сваю очередь, реализовала четыре из семи брейк-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок. Каждая из спортсменок выполнила по три эйса.

В матче четвёртого круга снова состоится дуэль российских теннисисток: Вероника Кудерметова сыграет против первой ракетки России, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, Дарьи Касаткиной.

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