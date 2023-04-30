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Касаткина прокомментировала отказ Цуренко от рукопожатия после матча

Касаткина прокомментировала отказ Цуренко от рукопожатия после матча
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Первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, отреагировала на отказ украинской теннисистки Леси Цуренко от рукопожатия после матча в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Огорчает, что у украинцев есть причины не подавать нам руки. Но мы помахали друг другу. Рада этому», — цитирует Касаткину в социальной сети журналист Жозе Моргадо.

Леся Цуренко и ранее не пожимала руки спортсменкам из России.

В воскресенье, 30 апреля, Дарья Касаткина одержала победу над украинской спортсменкой Лесей Цуренко и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде. Её следующей соперницей станет другая российская теннисистка — Вероника Кудерметова, ранее обыгравшая Анастасию Потапову.

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