Касаткина прокомментировала отказ Цуренко от рукопожатия после матча
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Первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, отреагировала на отказ украинской теннисистки Леси Цуренко от рукопожатия после матча в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
«Огорчает, что у украинцев есть причины не подавать нам руки. Но мы помахали друг другу. Рада этому», — цитирует Касаткину в социальной сети журналист Жозе Моргадо.
Леся Цуренко и ранее не пожимала руки спортсменкам из России.
В воскресенье, 30 апреля, Дарья Касаткина одержала победу над украинской спортсменкой Лесей Цуренко и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде. Её следующей соперницей станет другая российская теннисистка — Вероника Кудерметова, ранее обыгравшая Анастасию Потапову.
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