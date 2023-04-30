Ига Свёнтек одержала 50-ю победу на грунте, уверенно обыграв 32-ю ракетку мира

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек в матче третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), уверенно обыграла 32-ю ракетку мира, американскую спортсменку Бернарду Перу. Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:2).

Матч, который длился 1 час 15 минут, принёс 21-летней Иге Свёнтек 50-ю победу на грунтовом турнире. При этом у теннисистки только семь поражений на соревнованиях с таким покрытием.

В матче четвёртого круга польская спортсменка встретится с победительницей поединка Чжэн Циньвэнь (Китай) — Екатерина Александрова (Россия). Соперница Иги Свёнтек определится сегодня, 30 апреля. Начало матча российской теннисистки и представительницы Китая — не раньше 21:00 мск.