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Ига Свёнтек одержала 50-ю победу на грунте, уверенно обыграв 32-ю ракетку мира

Ига Свёнтек одержала 50-ю победу на грунте, уверенно обыграв 32-ю ракетку мира
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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек в матче третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), уверенно обыграла 32-ю ракетку мира, американскую спортсменку Бернарду Перу. Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:2).

Мадрид (ж). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера

Матч, который длился 1 час 15 минут, принёс 21-летней Иге Свёнтек 50-ю победу на грунтовом турнире. При этом у теннисистки только семь поражений на соревнованиях с таким покрытием.

В матче четвёртого круга польская спортсменка встретится с победительницей поединка Чжэн Циньвэнь (Китай) — Екатерина Александрова (Россия). Соперница Иги Свёнтек определится сегодня, 30 апреля. Начало матча российской теннисистки и представительницы Китая — не раньше 21:00 мск.

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