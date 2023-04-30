Ига Свёнтек одержала 50-ю победу на грунте, уверенно обыграв 32-ю ракетку мира
Поделиться
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек в матче третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания), уверенно обыграла 32-ю ракетку мира, американскую спортсменку Бернарду Перу. Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:2).
Мадрид (ж). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Бернарда Пера
Б. Пера
Матч, который длился 1 час 15 минут, принёс 21-летней Иге Свёнтек 50-ю победу на грунтовом турнире. При этом у теннисистки только семь поражений на соревнованиях с таким покрытием.
В матче четвёртого круга польская спортсменка встретится с победительницей поединка Чжэн Циньвэнь (Китай) — Екатерина Александрова (Россия). Соперница Иги Свёнтек определится сегодня, 30 апреля. Начало матча российской теннисистки и представительницы Китая — не раньше 21:00 мск.
Комментарии
- 30 апреля 2023
-
20:01
-
19:48
-
19:34
-
17:35
-
16:45
-
16:34
-
16:08
-
15:47
-
15:40
-
15:39
-
15:22
-
15:10
-
13:56
-
13:50
-
13:49
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:35
-
12:14
-
10:47
-
10:38
-
10:34
-
09:59
-
09:51
-
09:47
-
09:00
-
08:00
-
02:56
-
00:22
- 29 апреля 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:07
-
22:35
-
22:24
Партнерский контент