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Видеообзор победы Хачанова над Баутиста-Агутом в третьем круге Мадрида

Видеообзор победы Хачанова над Баутиста-Агутом в третьем круге Мадрида
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Сегодня, 30 апреля, российский теннисист, 12-я ракетка мира Карен Хачанов выиграл матч третьего круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Спортсмен в трёх сетах победил испанского спортсмена, занимающего 25-ю строчку в рейтинге ATP, Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 2:1 (7:5, 4:6, 6:3).

Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча третьего круга Хачанов — Баутиста-Агут.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В матче четвёртого круга Хачанов сыграет против другого теннисиста из России — шестой ракетки мира Андрея Рублёва. Спортсмены выйдут на корт во вторник, 2 мая. Время начала встречи будет известно позже.

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