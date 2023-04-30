Видеообзор победы Хачанова над Баутиста-Агутом в третьем круге Мадрида
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Сегодня, 30 апреля, российский теннисист, 12-я ракетка мира Карен Хачанов выиграл матч третьего круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Спортсмен в трёх сетах победил испанского спортсмена, занимающего 25-ю строчку в рейтинге ATP, Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 2:1 (7:5, 4:6, 6:3).
Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
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|3
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча третьего круга Хачанов — Баутиста-Агут.
Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
В матче четвёртого круга Хачанов сыграет против другого теннисиста из России — шестой ракетки мира Андрея Рублёва. Спортсмены выйдут на корт во вторник, 2 мая. Время начала встречи будет известно позже.
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