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Видеообзор победы Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Видеообзор победы Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
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В воскресенье, 30 апреля, российский теннисист, занимающий шестое место в рейтинге ATP, Андрей Рублёв одержал уверенную победу в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания), одолев японского спортсмена Йосихито Нисиоку со счётом 2:0 (6:2, 7:5).

Мадрид (м). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 13:55 МСК
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором выхода Андрея Рублёва в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В четвёртом круге «Мастерса» состоится российское дерби: Андрей Рублёв сыграет против Карена Хачанова, 12-й ракетки мира. Встреча теннисистов состоится во вторник, 2 мая.

В понедельник, 1 мая, Андрей Рублёв и Карен Хачанов вместе выйдут на корт Мадрида на матч второго круга парного разряда. Спортсмены сыграют с хорватской парой: Николой Мектичем и Мате Павичем.

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