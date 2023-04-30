Видеообзор победы Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

В воскресенье, 30 апреля, российский теннисист, занимающий шестое место в рейтинге ATP, Андрей Рублёв одержал уверенную победу в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания), одолев японского спортсмена Йосихито Нисиоку со счётом 2:0 (6:2, 7:5).
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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором выхода Андрея Рублёва в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде.
Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
В четвёртом круге «Мастерса» состоится российское дерби: Андрей Рублёв сыграет против Карена Хачанова, 12-й ракетки мира. Встреча теннисистов состоится во вторник, 2 мая.
В понедельник, 1 мая, Андрей Рублёв и Карен Хачанов вместе выйдут на корт Мадрида на матч второго круга парного разряда. Спортсмены сыграют с хорватской парой: Николой Мектичем и Мате Павичем.
- 30 апреля 2023
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