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Александрова вышла в четвёртый круг Мадрида. Следующий матч — с первой ракеткой мира

Александрова вышла в четвёртый круг Мадрида. Следующий матч — с первой ракеткой мира
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (17-я ракетка мира) вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка выиграла матч у китаянки Чжэн Циньвэнь, находящейся на 24-й строчке рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 2:1 (5:7, 6:4, 6:2).

Мадрид (ж). 3-й круг
30 апреля 2023, воскресенье. 21:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Матч продолжался 2 часа 32 минуты, при этом спортсменки использовали медицинский тайм-аут перед началом третьего сета. На счету Александровой восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Циньвэнь, в свою очередь, успешно использовала три брейк-пойнта из девяти, выполнила 10 эйсов и допустила семь двойных ошибок.

В четвёртом круге Екатерина Александрова встретится с Игой Свёнтек, первой ракеткой мира из Польши.

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