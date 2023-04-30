Александрова вышла в четвёртый круг Мадрида. Следующий матч — с первой ракеткой мира

Российская теннисистка Екатерина Александрова (17-я ракетка мира) вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка выиграла матч у китаянки Чжэн Циньвэнь, находящейся на 24-й строчке рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 2:1 (5:7, 6:4, 6:2).

Матч продолжался 2 часа 32 минуты, при этом спортсменки использовали медицинский тайм-аут перед началом третьего сета. На счету Александровой восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Циньвэнь, в свою очередь, успешно использовала три брейк-пойнта из девяти, выполнила 10 эйсов и допустила семь двойных ошибок.

В четвёртом круге Екатерина Александрова встретится с Игой Свёнтек, первой ракеткой мира из Польши.