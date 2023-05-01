Чесноков: Карацев шикарно сыграл с де Минором, Аслан возвращается в свою былую форму

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход Аслана Карацева в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания), где ему предстоит сразиться с Даниилом Медведевым (2).
«Мне очень понравился Карацев в матче с де Минором, он шикарно сыграл сегодня. Первый сет был образцово-показательным в исполнении Аслана. Начал прослеживаться тот самый лучший теннис Карацева. «Мастерс» в Мадриде уже можно назвать удачным для него. Он стал гораздо меньше ошибаться, у него стали проходить различные великолепные удары.
Аслан возвращается в свою былую форму. Сейчас очень важно для него сконцентрироваться и продолжать в том же духе. Может произойти такое, что после удачного «Мастерса» в Мадриде Аслан вновь начнёт вылетать в первых кругах многих турниров. Предстоящий матч с Медведевым будет непростым для двух теннисистов. Думаю, что Карацев сможет навязать борьбу. Нас ждёт интересное противостояние, возможно, мы вновь увидим три сета», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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