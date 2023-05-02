Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек прокомментировала победу над Александровой на турнире в Мадриде

Свёнтек прокомментировала победу над Александровой на турнире в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над россиянкой Екатериной Александровой со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 в 1/8 финала турнира в Мадриде.

«Это был нелёгкий матч. Во втором сете у меня было преимущество, и я его потеряла, так что, конечно, это было нелегко, но я очень рад, что смогла отыграться в третьем сете. в целом я довольна выступлением», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал турнира Свёнтек поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Турнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 7,7 млн. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Джессику Пегулу.

Материалы по теме
Александрова в трёх сетах проиграла Свёнтек в 1/8 финала турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023