Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня

Сегодня, 2 мая, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня соревнований. Сегодня будет сыграно всего два матча 1/4 финала турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание восьмого игрового дня

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – Арина Соболенко (Беларусь) – начало матча приблизительно в 14:00 мск.

Мария Саккари (Греция) — Ирина Бегу (Румыния) – начало матча приблизительно в 21:00 мск.

В матче 1/8 финала турнира белоруска Арина Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:1 обыграла 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву (WC). Соболенко тем самым прервала серию Андреевой из 16 побед подряд на профессиональном уровне.