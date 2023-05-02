Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня
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Сегодня, 2 мая, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня соревнований. Сегодня будет сыграно всего два матча 1/4 финала турнира.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание восьмого игрового дня
Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – Арина Соболенко (Беларусь) – начало матча приблизительно в 14:00 мск.
Мария Саккари (Греция) — Ирина Бегу (Румыния) – начало матча приблизительно в 21:00 мск.
В матче 1/8 финала турнира белоруска Арина Соболенко (2) со счётом 6:3, 6:1 обыграла 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву (WC). Соболенко тем самым прервала серию Андреевой из 16 побед подряд на профессиональном уровне.
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