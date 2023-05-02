Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей седьмого игрового дня
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Сегодня, 2 мая, продолжится грунтовый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня соревнований.
Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание восьмого игрового дня
Карен Хачанов (Россия) – Андрей Рублёв (Россия) – начало матча приблизительно в 12:00 мск.
Даниил Медведев (Россия) – Аслан Карацев (Россия) – начало матча приблизительно в 13:30 мск.
Тейлор Фритц (США) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – начало матча приблизительно в 16:30 мск.
Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.
Бернабе Сапата-Миральес (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – начало матча приблизительно в 22:30 мск.
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