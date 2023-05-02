«Надеюсь, завтра он будет со мной играть». Хачанов прокомментировал победу над Рублёвым

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу над соотечественником и другом Андреем Рублёвым в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Спортсмены почти 2 часа боролись на равных, однако Хачанов оказался чуть сильнее: он выиграл со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
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«Важнее всего было держать подачу. Мы оба очень хорошо подавали, в первом сете шансов на приёме не было. Тай-брейк сыграл ключевую роль. В Монте-Карло была похожая ситуация – Андрей выиграл первый сет на тай-брейке, а потом начал больше вести игру. Так что важнее всего было держать подачу и пользоваться шансами на приёме. Я это и делал. Во втором сете у него были брейк-пойнты, но я и эти важные розыгрыши провёл хорошо.
Легко ли будет перестроиться на турнир в парном разряде? Надеюсь. Надеюсь, завтра он будет со мной играть – нужно спросить (усмехается).
Этот матч окончен. Может быть, нужно время, чтобы всё это переработать. В Монте-Карло было так же: мы играли пару, уступили в борьбе, а потом он меня обыграл. Но через день уже всё нормально.
Жизнь продолжается. Он в этом году хорошо выступает, я тоже. Только жаль, что мы встретились уже в четвёртом круге», — приводит слова Хачанова с корта Sports.ru.
В среду, 3 мая, Карен Хачанов и Андрей Рублёв выйдут в дуэте в матче парного разряда против британца Джейми Маррея и австралийца Майкла Винуса.
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