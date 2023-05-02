Карацев одолел Медведева в российском противостоянии на «Мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев одержал сенсационную победу над соотечественником, третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4.
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Матч продолжался 1 час 36 минут. На счету Аслана Карацева два эйса и два реализованных брейк-пойнта (100%). Даниил Медведев, в свою очередь, выполнил четыре эйса и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. Каждый из спортсменов совершил по четыре невынужденные ошибки, двойных ошибок в матче не было.
В четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде соперником Аслана Карацева станет либо десятая ракетка мира из США Тейлор Фритц, либо входящий в топ-100 теннисист из Китая Чжан Чжичжэнь: матч этих спортсменов пройдёт во вторник, 2 мая. Предварительное время начала — 19:00 мск.
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