Сенсация или нет? Медведев второй раз подряд проиграл Карацеву на грунтовом «Мастерсе»

Во вторник, 2 мая, на грунтовом супертурнире в Мадриде проходят матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. В расписании оказались сразу два российских дерби, и в одном из них встретились третья ракетка мира Даниил Медведев, посеянный на турнире под вторым номером, и 121-й номер рейтинга ATP Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Медведев, начавший борьбу со второго круга, в первых двух матчах на турнире также играл с квалифаерами: сперва он в двух сетах обыграл итальянца Андреа Вавассори, а затем испытал немало проблем во встрече с соотечественником Александром Шевченко, но всё же оказался сильнее — 4:6, 6:1, 7:5.

Этим своим матчем Даниил в очередной раз «доказал» свою нелюбовь к грунту. Конечно, нельзя сказать, что чемпион US Open 2021 года висел на волоске от поражения. В конце концов, матчболов-то у Шевченко не было. В то же время можно предположить, что на харде у Медведева не возникло бы проблем в игре с соотечественником при всём уважении к Александру. Тем не менее сразу после матча Даниил нашёл в себе силы поблагодарить соперника за хороший теннис. Во время традиционного рукопожатия у сетки он сказал: «Если продолжишь так дальше играть, встретимся в финале». Очевидно, Медведев имел в виду будущие турниры.

А на пресс-конференции Даниил развёрнуто объяснил своё выступление. «Я знаю, что грунт не идеально ложится под мою игру. Даже сегодня я чувствовал, что провёл отличный матч, но обычно на харде такие же матчи мне даются легче по счёту, особенно когда я в форме. Здесь же мне пришлось повозиться.

У меня ещё нет титулов на грунте. Я правда хочу этого добиться. Но при этом я стараюсь играть только в крупных турнирах, поэтому достичь этой цели ещё сложнее, так как на них приезжают лучшие теннисисты», — сказал Медведев.

Карацев же до встречи с Медведевым успел преподнести две неожиданности на турнире. В первом круге россиянин в двух сетах обыграл серба Ласло Джере, а вот дальше одолел двух сеяных: голландца Ботика ван де Зандсхулпа (23) и австралийца Алекса де Минора (16) — в последнем случае соперникам понадобились три сета. Вообще же Аслана до сих пор помнят как сенсационного полуфиналиста Australian Open – 2021, после которого он взлетел на 14-е место в рейтинге. После этого Карацев завоевал три титула — «пятисотник» в Дубае в том же 2021-м, Кубок Кремля — 2021 и Сидней-2022, — но в дальнейшем результаты пошли на спад, и теннисист выбыл из первой сотни.

Несмотря на разный статус соперников, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предрекал борьбу в матче Медведев — Карацев. «Мне очень понравился Карацев в матче с де Минором, он шикарно сыграл. Первый сет был образцово-показательным в исполнении Аслана. Начал прослеживаться тот самый лучший теннис Карацева. «Мастерс» в Мадриде уже можно назвать удачным для него. Он стал гораздо меньше ошибаться, у него стали проходить различные великолепные удары. Аслан возвращается в свою былую форму. Сейчас очень важно для него сконцентрироваться и продолжать в том же духе. Может произойти такое, что после удачного «Мастерса» в Мадриде Аслан вновь начнёт вылетать в первых кругах многих турниров.

Предстоящий матч с Медведевым будет непростым для двух теннисистов. Думаю, что Карацев сможет навязать борьбу. Нас ждёт интересное противостояние, возможно, мы вновь увидим три сета», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

В личном противостоянии у Медведева с Карацевым было равенство — 1-1. Однако с учётом квалификации и челленджеров, как ни странно, впереди был Аслан — 3-1. Впервые они сыграли во втором круге квалификации Кубка Кремля — 2014. Отборочный турнир тогда состоял из трёх раундов, а не из двух, как сейчас почти на всех турнирах ATP, и там Карацев победил в трёх сетах. Затем Аслан уверенно выиграл у Даниила в полуфинале челленджера в Казани, а в 2021 году ещё в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме взял верх (6:2, 6:4). Медведев оказался сильнее в прошлом сезоне на траве Мальорки, в 1/8 финала — 4:6, 6:3, 6:2.

В первом сете соперники начали с того, что взяли по гейму на своей подаче, а затем обменялись брейками — 2:2. Причём если Медведев взял чужую подачу со второго брейк-пойнта, то Карацев воспользовался первым же шансом. Больше в этой партии брейков не было, хотя Даниил при счёте 3:3 упустил брейк-пойнт, и сет перетёк в тай-брейк. И тут Аслан неожиданно не оставил шансов сопернику — 7:1! Да и в целом в сете действовал активнее: 17 виннерсов против семи у оппонента.

В ходе тай-брейка, кстати, случился небольшой инцидент. После одного из розыгрышей раздосадованный Медведев замахнулся ракеткой в сторону рекламного бортика. Зрители стали освистывать Даниила. Он сел на скамейку и дал понять, что не хочет играть, пока продолжается свист. Судья на вышке всё же убедил его вернуться на корт, сказав, что успокоит болельщиков, если они будут свистеть непосредственно перед началом розыгрыша.

В начале второго сета теннисисты держали подачу, а в пятом гейме Карацеву удался брейк. После этого Аслан взял гейм на своей подаче и повёл 4:2. Этот момент стал ключевым в матче. В дальнейшем соперники спокойно брали геймы на подаче, и Карацев чуть более чем за полтора часа оформил сенсационную победу, реализовав первый же матчбол, — 7:6 (7:1), 6:4. Итоговое превосходство Аслана по виннерсам поражает: 28 против 12!

Вот так Медведев не смог выйти в четвертьфинал Мадрида. Это уже его второе подряд поражение от Карацева на грунтовом «Мастерсе». В 1/16 финала Рима-2021 Аслан также победил Даниила в двух сетах — 6:2, 6:4. Впрочем, Медведев всё равно побил свой личный рекорд в Мадриде. До этого его лучшим результатом здесь был выход в третий круг в 2021 году. Что же до Карацева, который ранее также не проходил дальше третьего раунда, то в четвертьфинале его соперником станет победитель противостояния Тейлор Фритц (США, 8) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Ранее в первом российском дерби дня Карен Хачанов (10) обыграл Андрея Рублёва (5) — 7:6 (10:8), 6:4. Все матчи четвёртого круга пройдут сегодня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».