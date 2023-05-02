Веснина: для Карацева победа над Медведевым — особенная. Он показывает хорошую игру

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась мнением о победе россиянина Аслана Карацева над третьей ракеткой мира из России Даниилом Медведевым в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).
«Аслан показывает хорошую игру. У него был достаточно длительный спад, серьёзно опустился в рейтинге, но иногда это даже полезно для теннисиста. Для Карацева победа над Медведевым — особенная. Он один раз его уже обыгрывал. Для Даниила грунт не самое любимое покрытие.
Аслан вышел из квалификации, набрал хорошую форму, у него большое количество побед на грунте. Это помогло в матче с Даней.
Финал? Конечно, всё возможно. У Аслана уже были победы на турнирах — побеждал и в АТР, обыгрывал Джоковича, был в полуфинале Australian Open. У Аслана есть игра, появляется потихоньку уверенность. Сразу, думаю, тяжело ему будет выиграть «Мастерс», но выиграть тут ещё пару матчей ему вполне по силам. Главное, чтобы у него остались силы, потому что он вышел из квалификации и уже сыграл достаточно матчей подряд», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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