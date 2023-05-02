Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Мадриде

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка в трёх сетах победила 59-ю ракетку мира, египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф. Встреча завершилась со счётом 2:1 (2:6, 6:2, 6:1).
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Матч длился ровно 2 часа. Арина Соболенко выполнила два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и совершила восемь двойных ошибок. На счету теннисистки из Египта четыре эйса, две двойные ошибки и четыре успешно выполненных брейк-пойнта из девяти.
Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Мадриде. В 1/2 финала спортсменка из Беларуси встретится либо с греческой теннисисткой Марией Саккари, либо с румынкой Ириной Бегу. Соперница Соболенко определится во вторник, 2 мая. Приблизительное время начала матча — 21:00.
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