Чесноков: не удивлён победе Карацева над Медведевым. Аслан вернулся на свой уровень

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Аслана Карацева над соотечественником Даниилом Медведевым в матче четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 7:6 (7:1), 6:4.
«Совсем не удивлён победе Карацева сегодня. Даня совсем не успевал за темпом Аслана по ходу всего матча. И подавал он гораздо лучше Медведева. Уже можно сказать, что Карацев вернулся на свой былой уровень. Он наконец-то вышел из кризиса и снова показывает дерзкий атакующий теннис.
Сможет ли он пройти дальше? Думаю, ему вполне по силам добраться до полуфинала в Мадриде. Следующий его соперник, скорее всего, Тейлор Фритц. Аслан должен проходить его, стиль игры американца подходит ему. Думаю, что нас ждёт шикарный четвертьфинальный матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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