Бывший тренер Агасси похвалил Хачанова после победы над Рублёвым на турнире в Мадриде

Брэд Гилберт, бывший тренер восьмикратного победителя турниров «Большого Шлема», американца Андре Агасси, прокомментировал победу 12-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова над соотечественником Андреем Рублёвым (6-й в рейтинге ATP) в матче 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Большая победа для тихого К, которому на пути к четвертьфиналу турнира в Мадриде достался Рублёв. Это прозвище было идеальным для него с тех пор, как US Open в 2022 году не освещал его внушительные результаты, и все забыли, что он всё ещё в игре», — написал Гилберт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу Хачанова. В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.