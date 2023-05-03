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Мадрид-2023: расписание, сетки, результаты, расклады, где смотреть, Хачанов сыграет с Алькарасом, Кудерметова с Пегулой

Хачанов добрался до прошлогоднего чемпиона Алькараса! Расписание, расклады и сетки Мадрида
Даниил Сальников
Карен Хачанов
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В среду на престижном «тысячнике» в столице Испании, кроме Карена, сыграет и Вероника Кудерметова.

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн во вторник мужчины полностью сыграли четвёртый круг, а женщины провели два четвертьфинала. Два российских дерби завершились неожиданно. Но обо всём по порядку.

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Итоги восьмого дня. 2 мая, вторник

На ATP Masters 1000 в Мадриде в четвёртый круг пробились сразу четверо россиян и образовали сразу две очные дуэли. В одной из них встретились два теннисиста, выступающие здесь вместе в парной комбинации – Карен Хачанов (10) и Андрей Рублёв (5), а в другой – квалифаер Аслан Карацев и Даниил Медведев (2), кругом раньше уже встречавшийся с другим российским теннисистом, успешно преодолевшим квалификацию – Александром Шевченко. И оба матча завершились поражениями игроков с более высоким рейтингом. С одинаковым счётом 7:6, 6:4 Хачанов обыграл Рублёва, а Карацев – Медведева.

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На этом сенсации не закончились. Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь в трёхсетовой битве одолел американца Тейлора Фритца (8), отыграв на тай-брейке третьего сета три матчбола соперника. Именно Чжан и сыграет теперь с Карацевым за место в полуфинале. А вот Карену Хачанову в соперники по 1/4 финала достался прошлогодний чемпион Карлос Алькарас (1), который уверенно справился с Александром Зверевым.

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)
Хачанов (Россия, 10)Рублёв (Россия, 5) – 7:6, 6:4.
Карацев (Россия, Q)Медведев (Россия, 2) – 7:6, 6:4.
Алькарас (Испания, 1) – Зверев (Германия, 13) – 6:1, 6:2.
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Фритц (США, 8) – 3:6, 7:6, 7:6.
Циципас (Греция, 4) – Сапата-Миральес (Испания) – 6:3, 6:1.
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Женщины в этот день провели два первых четвертьфинала – из нижней половины сетки. Чемпионке Мадрида-2021 Арине Соболенко (2) пришлось отыгрываться с 0:1 по сетам в матче с египтянкой Маяр Шериф. Также отставание в одну партию пришлось ликвидировать гречанке Марии Саккари (9) в сражении с румынкой Ириной Бегу (31). В итоге Соболенко и Саккари разыграют между собой одну из путёвок в финал.

WTA-1000. Мадрид. Сетка
Женщины. 1/4 финала
Соболенко (Беларусь, 2) – Шериф (Египет) – 2:6, 6:2, 6:1.
Саккари (Греция, 9) – Бегу (Румыния, 31) – 6:7, 6:4, 6:2.
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Расписание девятого дня. Интересные матчи среды, 3 мая

В среду у мужчин начнутся четвертьфиналы. Будут сыграны два поединка из верхней половины сетки. Карен Хачанов (10), выбивший из турнира своего товарища по парному разряду Андрея Рублёва (5), будет держать экзамен в противостоянии с первым номером посева и действующим чемпионом Мадрида Карлосом Алькарасом. Ранее теннисисты встречались дважды, причём на грунте, и в обоих случаях победил испанец, причём без потери сета – на «Ролан Гаррос» и в Гамбурге-2022. В другом матче встретятся Даниэль Альтмайер и Борна Чорич.

Мужчины. 1/4 финала
17:00 мск. Алькарас (Испания, 1) – Хачанов (Россия, 10)
22:30. Альтмайер (Германия, LL) – Чорич (Хорватия, 17)
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У женщин будут доиграны четвертьфиналы. В верхней половине сетки Ига Свёнтек (1) сыграет с хорваткой Петрой Мартич (27), а последняя россиянка, оставшаяся в строю, Вероника Кудерметова (12) попробует побороться с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Ранее теннисистки ещё друг с другом не встречались.

Женщины. 1/4 финала
14:00. Пегула (США, 3) – Кудерметова (Россия, 12)
21:00. Свёнтек (Польша, 1) – Мартич (Хорватия, 27)
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Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».

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