Кудерметова — Федерации тенниса Украины: я никак не связана с ЦСКА

Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Вероника Кудерметова заявила, что никак не связана с ЦСКА и не получает никакого финансирования от клуба. Спортсменка ответила на вопросы журналистов, связанные с недавним предложением Федерации тенниса Украины о запрете россиянам, имеющим контракты с ЦСКА, выступления на международных турнирах даже в нейтральном статусе. В украинских документах фигурировало и имя Кудерметовой как воспитанницы клуба.
«Когда я была юной, я тренировалась в ЦСКА. Это был мой теннисный клуб – когда я была в Москве, я тренировалась там, но на данный момент я там не тренируюсь. У меня нет контракта с ЦСКА, я не получаю от клуба финансирование — сейчас мы разделены», — приводит слова спортсменки издание Tennis 365.
Ранее Кудерметова уже оказывалась в центре скандала в Мадриде: спортсменку критиковали за появление на корте в одежде с эмблемой «Татнефти»: компания внесена в санкционный список Европейского союза.
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