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Саккари — о победе в 1/4 финала Мадрида: я дам себе шанс сыграть в лучший теннис

Саккари — о победе в 1/4 финала Мадрида: я дам себе шанс сыграть в лучший теннис
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Греческая спортсменка, девятая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала свою победу над румынкой Ириной Бегу в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«План Ирины на игру сильно отличался от любого другого, с которым я сталкивалась за последние несколько лет в туре. Нелегко противостоять этим высоким мячам, потому что вы хотите отбить мяч, но не можете, потому что высота вам не помогает. Я рада, что сегодня была психологическая победа, потому что с точки зрения тенниса моя форма была не так хороша, как вчера. Через пару дней я дам себе шанс сыграть в лучший теннис», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

В полуфинальном матче Мария Саккари сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Их встреча пройдёт в четверг, 4 мая.

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