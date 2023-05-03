Пегула — Кудерметова: американка сравняла счёт по сетам
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Американская теннисистка, третья ракетка мира Джессика Пегула всухую разгромила россиянку Веронику Кудерметову (13-я в рейтинге WTA) во втором сете четвертьфинального матча турнира WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Текущий счёт встречи — 1:1 (4:6, 6:0).
Мадрид (ж). 1/4 финала
03 мая 2023, среда. 14:10 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
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|6
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|0
|6
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Второй сет матча продолжался около 25 минут. Джессика Пегула реализовала три из четырёх брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету Кудерметовой в этом сете две двойные ошибки. Перед началом третьего сета российская теннисистка взяла медицинский тайм-аут и ушла с корта.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи Вероника Кудерметова — Джессика Пегула.
Сейчас идёт третий сет матча за выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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