Пегула — Кудерметова: американка сравняла счёт по сетам

Американская теннисистка, третья ракетка мира Джессика Пегула всухую разгромила россиянку Веронику Кудерметову (13-я в рейтинге WTA) во втором сете четвертьфинального матча турнира WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Текущий счёт встречи — 1:1 (4:6, 6:0).

Второй сет матча продолжался около 25 минут. Джессика Пегула реализовала три из четырёх брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету Кудерметовой в этом сете две двойные ошибки. Перед началом третьего сета российская теннисистка взяла медицинский тайм-аут и ушла с корта.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи Вероника Кудерметова — Джессика Пегула.

Сейчас идёт третий сет матча за выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).