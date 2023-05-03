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Эмма Радукану пропустит значительную часть сезона из-за операций на обеих руках

Эмма Радукану пропустит значительную часть сезона из-за операций на обеих руках
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Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что пропустит большую часть сезона из-за «незначительных» операций на обеих руках.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

«Я изо всех сил старалась справиться с болью и играть с ней на протяжении большей части этого года и конца прошлого, резко сократив тренировочную нагрузку, пропуская недели тренировок, а также прервав прошлый сезон, чтобы уйти от этого. Но, к сожалению, этого было недостаточно.

Мне сделают незначительные операции на обеих руках, чтобы решить проблемы. Я расстроена из-за того, что буду отсутствовать в течение следующих нескольких месяцев. Также пока я буду восстанавливаться, мне предстоит ещё одна небольшая операция на голеностопе. Мне обидно, что я пропущу летние турниры. С нетерпением жду встречи с фанатами», — написала Радукану в социальных сетях.

Таким образом, Радукану точно не выступит на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, её участие в US Open – 2023 также находится под вопросом.

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