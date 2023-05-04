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Ига Свёнтек: для меня не имеет значения статистика встреч с Вероникой Кудерметовой

Ига Свёнтек: для меня не имеет значения статистика встреч с Вероникой Кудерметовой
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящей встрече с россиянкой Вероникой Кудерметовой в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Чувствую, что с каждым днём играю всё лучше. Это здорово, потому что я не знала, возможно ли это, в начале турнира. Но я была терпелива и надеялась обрести это чувство.

Для меня на самом деле не имеет значения статистика встреч с Кудерметовой. Я просто собираюсь сосредоточиться на себе и на том, что хочу делать на корте. В полуфиналах никогда не бывает легко. На этой стадии ты встречаешь игроков, которые уже провели отличный турнир. Просто нужно быть готовой», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

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