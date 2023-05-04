Кудерметова: у Свёнтек, скорее, мужской стиль игры, она играет очень агрессивно

13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась ожиданиями от матча против первой ракетки мира польки Иги Свёнтек в полуфинале турнира WTA-1000 в Мадриде.
«На самом деле неважно, кто на другой стороне. Я постараюсь показать свой лучший теннис и свою лучшую форму. Будет тяжёлый матч, но я с нетерпением жду этого вызова. Я никогда не обыгрывала Игу, так что постараюсь сделать всё возможное.
Я думаю, у неё скорее мужской стиль игры, потому что она использует кручёные удары и пытается играть очень агрессивно. Конечно, это не добавляет мне уверенности, но я постараюсь показать себя с лучшей стороны и делать правильные вещи на корте. Думаю, очень важно будет делать то, что я считаю нужным, вне зависимости от счёта», — приводит слова Кудерметовой Sportskeeda.
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