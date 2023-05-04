Энди Маррей назвал турниры, которые хотел бы выиграть до завершения карьеры
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Британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде, обладатель 46 титулов в одиночном разряде Энди Маррей рассказал о турнирах, которые хотел бы выиграть до завершения профессиональной карьеры.
«Australian Open, вероятно, был бы одним из таких турниров, как и «Ролан Гаррос». Если говорить о туре ATP, то это Индиан-Уэллс. Мне всегда нравился этот турнир, приятно туда возвращаться», — приводит слова Маррея Tennis Head со ссылкой на подкаст ATP Tennis Radio.
Ранее, на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), Маррей потерпел четвёртое поражение подряд. В матче первого круга Маррея со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл 163-я ракетка мира итальянец Андреа Вавассори (Q).
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