Энди Маррей назвал турниры, которые хотел бы выиграть до завершения карьеры

Британский теннисист, двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде, обладатель 46 титулов в одиночном разряде Энди Маррей рассказал о турнирах, которые хотел бы выиграть до завершения профессиональной карьеры.

«Australian Open, вероятно, был бы одним из таких турниров, как и «Ролан Гаррос». Если говорить о туре ATP, то это Индиан-Уэллс. Мне всегда нравился этот турнир, приятно туда возвращаться», — приводит слова Маррея Tennis Head со ссылкой на подкаст ATP Tennis Radio.

Ранее, на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), Маррей потерпел четвёртое поражение подряд. В матче первого круга Маррея со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл 163-я ракетка мира итальянец Андреа Вавассори (Q).