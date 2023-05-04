Саккари — о поражениях в полуфиналах: столько раз туда выходила, но врезалась в стену

Греческая спортсменка, девятая ракетка мира Мария Саккари высказалась о том, что часто проигрывает в полуфинальных матчах. Спортсменка потерпела 14 поражений в полуфиналах за последние три сезона.

«Полуфиналы — это мой раунд. Я столько раз туда выходила, но всё время врезалась в стену. Знаете, я проиграла так много полуфиналов и финалов, что, если я продолжу быть строгой к себе и не шутить по этому поводу, мне будет трудно добиться победы», — приводит слова Саккари WTA Insider.

Напомним, в полуфинальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мария Саккари сыграет со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Их встреча состоится сегодня, 4 мая. Начало матча — в 17:00 мск.