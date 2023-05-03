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Мария Саккари — об Арине Соболенко: она демонстрирует лучший теннис в Туре

Мария Саккари — об Арине Соболенко: она демонстрирует лучший теннис в Туре
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Греческая теннисистка, девятая ракетка мира Мария Саккари поделилась мнением о своей сопернице в полуфинале турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания), Арине Соболенко — второй ракетке мира из Беларуси.

«Ни для кого не секрет, что сейчас она в отличной форме. Она демонстрирует лучший теннис в Туре. Конечно, здесь не её любимый хард, но она уже побеждала на этом турнире и сейчас хорошо выступает.

На мой взгляд, я могу отлично играть на грунте в Мадриде. Мы интересно, что изменится по сравнению с нашими предыдущими встречами», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.

Матч Марии Саккари и Арины Соболенко состоится в четверг, 4 мая. Точное время начала встречи будет известно чуть позже.

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