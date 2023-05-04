«Последние дни были тяжёлыми». Ник Кирьос — о нападении преступника на его мать

Финалист Уимблдона 2022 года, 26-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос поблагодарил болельщиков за поддержку после инцидента, произошедшего с его матерью в Канберре (Австралия) 1 мая.

«Последние пара дней были тяжёлыми. Я мало спал и немного боролся. Благодарю всех за поддержку», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 1 мая мама Кирьоса Норлайла стала жертвой вооружённого ограбления. 32-летний преступник, угрожая пистолетом, потребовал у женщины ключи от машины. После того как он уехал, она сразу же позвала на помощь и находившийся поблизости Кирьос обратился в полицию. С помощью приложения автомобиль спортсмена удалось отследить. Преступник был задержан, но из-за сопротивления при задержании получил множество травм и отправился в больницу.