Мария Саккари — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Мадриде

Сегодня, 4 мая, состоится полуфинальный матч грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко встретится с представительницей Греции Марией Саккари (девятая в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, и начнётся не раньше 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мария Саккари – Арина Соболенко в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.

По личным встречам Соболенко ведёт со счётом 5-3. Все восемь предыдущих матчей между ними состоялись на харде. Мария последний раз побеждала на групповой стадии Итогового чемпионата WTA — 2022 в Форт-Уэрте (6:2, 6:4), а Арина выиграла в этом году в полуфинале Индиан-Уэллса (6:2, 6:3).

В финале победительница сегодняшнего противостояния сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия). Грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер, которая снялась с текущего розыгрыша соревнований.