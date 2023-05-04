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Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира WTA-1000 в Мадриде

Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира WTA-1000 в Мадриде
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой финалисткой грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинальном матче Соболенко (2) со счётом 6:4, 6:1 обыграла представительницу Греции Марию Саккари (9). Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Саккари два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За престижный титул Соболенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 12). Отметим, что Арина уже становилась чемпионкой Мадрида, это произошло в 2021 году.

Мадрид (ж). 1/2 финала
04 мая 2023, четверг. 17:10 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
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