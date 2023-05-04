Арина Соболенко эмоционально прокомментировала выход в финал турнира в Мадриде

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко эмоционально прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В полуфинале Соболенко (2) со счётом 6:4, 6:1 обыграла бывшую третью ракетку мира Марию Саккари (9) из Греции.

«Это мой любимый турнир на грунте. Мне очень нравится здесь играть, я чувствую, что эти корты идеально подходят для меня. Я действительно хочу вновь почувствовать себя чемпионкой именно здесь, в Мадриде.

На данный момент это был мой лучший матч в Мадриде-2023 (о матче с Саккари). Знала, что Мария будет бороться за каждое очко, но меня не сломило то, что она возвращала каждый мяч. Я продолжала гнуть свою линию. Очень довольна уровнем, который продемонстрировала, и особенно хочу отметить свои решения, игру «головой». Этим я довольна больше всего», — сказала Соболенко на пресс-конференции.