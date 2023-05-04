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Мария Шарапова стала гостем Accelerate Summit F1. Там же были Хэмилтон, Вонн и Сьюзи Вольф

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова в качестве приглашённого гостя посетила мероприятие Accelerate Summit F1, приуроченное к старту Гран-при Формулы 1 в Майами (США). На нём различные спикеры обсуждали продвижение всевозможных «позитивных изменений» в спорте.

«Майами! Утро, проведённое в компании с могущественными, умными и красивыми женщинами-лидерами, шаг за шагом меняющими спортивную индустрию. Спасибо, что приняли меня», — подписала фото Шарапова.

На мероприятии также были замечены семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон, легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн и новоиспечённый руководитель серии F1 Academy Сьюзи Вольф.