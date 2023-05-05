Арина Соболенко празднует 25-й день рождения

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала пост, в котором поздравила себя с днём рождения. Спортсменке исполнилось 25 лет.
«Пока-пока, 24! Привет, 25!» — написала Соболенко на странице в социальной сети. Теннисистка также выложила фотографии с недавней фотосессии.
Фото: Социальные сети Арины Соболенко
Арина Соболенко в четверг, 4 мая, вышла в финал турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменка разгромила в полуфинале представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:4, 6:1.
В финале белорусская теннисистка сыграет против первой ракетки мира из Польши Иги Свёнтек. Это восьмая личная встреча спортсменок, в них по победам лидирует полька: Свёнтек обыграла Соболенко уже пять раз. В последний раз теннисистки выходили на корт в матче друг с другом в Штутгарте (Германия) в апреле 2023 года — тогда Соболенко потерпела поражение.
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