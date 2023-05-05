Эмма Радукану перенесла вторую операцию из трёх запланированных

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану перенесла новую операцию.

Ранее 20-летнюю спортсменку прооперировали в связи с проблемой с правой рукой. Новая операция была проведена на голеностопе. Через две недели Радукану предстоит перенести ещё одну операцию на кисти левой руки. Ранее сообщалось, что теннисистке предстоят незначительные хирургические вмешательства.

«Две операции из трёх завершены. Спасибо всем за поддержку», — сказала Радукану в видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее теннисистка снялась с грунтового турнира в Мадриде (Испания). Из-за операций Радукану точно не выступит на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, её участие в US Open – 2023 также находится под вопросом.