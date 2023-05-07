Аслан Карацев снялся с квалификации «Мастерса» в Риме

Российский теннисист, полуфиналист турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Аслан Карацев снялся с квалификации турнира в Риме (Италия), который пройдёт с 10 по 21 мая 2023 года.

В пятницу, 5 мая, Аслан Карацев уступил в 1/2 финала турнира в Мадриде лаки-лузеру соревнований немцу Ян-Леннарду Штруффу. По ходу матча Карацев брал медицинский перерыв из-за проблем с бедром.

Штруфф, которому в воскресенье, 7 мая, предстоит финал «Мастерса» в Мадриде против второй ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса, также отказался от участия в квалификации турнира в Риме, однако остался восьмым в списке запасных основной сетки.

В квалификационном раунде «Мастерса» в Риме за выход в основу будут бороться россияне Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Павел Котов.