В Мадриде Алькарас получил на день рождения торт больше, чем Соболенко. Разгорелся скандал

Организаторы турниров WTA-1000 и «Мастерс» в Мадриде (Испания) подверглись серьёзной критике со стороны как игроков, так и общественности за разные размеры тортов, которые они преподнесли вторым ракеткам мира белоруске Арине Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу.
Напомним, Соболенко и Алькарас праздновали дни рождения 5 мая. Соболенко исполнилось 25 лет, а Алькарасу – 20. Карлосу вручали торт прямо на корте, сразу после победы в матче.
В социальных сетях начали набирать популярность фотосравнения тортов для двух теннисистов. На кадрах заметно, что торт Соболенко гораздо меньше, чем у Алькараса. «Разница в размере тортов поражает», — подписал снимок один из пользователей.
«Точнее о таком отношении и не скажешь», — отреагировала на фото двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко.
«Выглядит неправильно», — прокомментировала чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску.
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