В Мадриде Алькарас получил на день рождения торт больше, чем Соболенко. Разгорелся скандал

Организаторы турниров WTA-1000 и «Мастерс» в Мадриде (Испания) подверглись серьёзной критике со стороны как игроков, так и общественности за разные размеры тортов, которые они преподнесли вторым ракеткам мира белоруске Арине Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу.

Напомним, Соболенко и Алькарас праздновали дни рождения 5 мая. Соболенко исполнилось 25 лет, а Алькарасу – 20. Карлосу вручали торт прямо на корте, сразу после победы в матче.

В социальных сетях начали набирать популярность фотосравнения тортов для двух теннисистов. На кадрах заметно, что торт Соболенко гораздо меньше, чем у Алькараса. «Разница в размере тортов поражает», — подписал снимок один из пользователей.

«Точнее о таком отношении и не скажешь», — отреагировала на фото двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

«Выглядит неправильно», — прокомментировала чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску.