20-летний Карлос Алькарас завоевал юбилейный десятый титул турниров ATP

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас защитил титул чемпиона «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв в финале турнира немецкого спортсмена Ян-Леннарда Штруффа. Для 20-летнего испанца титул Мадрида в 2023 году стал юбилейным: теперь на счету Алькараса десять титулов ATP в одиночном разряде.

Свой первый взрослый титул Алькарас завоевал в 2021 году в Умаге (Хорватия). В прошлом сезоне испанец выиграл пять крупных турниров: в Рио-де-Жанейро, Майами, Барселоне, Мадриде и на Открытом чемпионате США.

Титул Мадрида стал четвёртым в 2023 году для Карлоса Алькараса. Ранее теннисист брал турниры в Буэнос-Айресе и Индиан-Уэллсе, а также подтверждал прошлогоднее чемпионство на кортах Барселоны.