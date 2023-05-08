Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Риме, где сыграют Касаткина, Свёнтек и Соболенко

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 21 мая.
Посев соревнований возглавила первая ракетка мира Ига Свёнтек. Она пропустит первый раунд, а во втором её соперницей может стать россиянка Анастасия Павлюченкова, которой предстоит в первом круге сыграть с итальянкой Сарой Эррани.
Второй сеяной турнира стала белоруска Арина Соболенко. Она также пропустит первый круг, а во втором сыграет либо с испанкой Кристиной Бушкэ, либо с американкой Софьей Кенин.
Россиянки Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова начнут борьбу в Риме во втором круге.
Из российских теннисисток в первом круге турнира, помимо Анастасии Павлюченковой, сыграет Анна Блинкова (её оппоненткой будет египтянка Маяр Шериф Ахмед Шериф). Пока неизвестны соперницы первого круга для российских теннисисток Анны Калинской и Варвары Грачёвой.
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