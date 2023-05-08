Федерер: отсутствие Надаля на «Ролан Гаррос» было бы ужасно обидным для всего тенниса

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос» и прокомментировал тот факт, что участие 14-кратного чемпиона турнира испанца Рафаэля Надаля до сих пор находится под вопросом.
«Отсутствие Рафы было бы ужасно обидным для тенниса. Я всё ещё надеюсь, что он сыграет, я видел, что он снялся с Рима, и желаю ему всего наилучшего. Безусловно, и Новак мало играл, поэтому я надеюсь, что он тоже вернётся сильным и что все молодые ребята примут участие. Я обязательно буду смотреть», — приводит слова Федерера Sky Sports.
Напомним, ранее стало известно о решении Надаля сняться с грядущего «Мастерса», который пройдёт в Риме (Италия) с 10 по 21 мая. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open и с того момента не выходил на корт.
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